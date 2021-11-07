Близько десяти прихильників експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі провели ніч у наметовому містечку біля Руставської в'язниці, де перебуває політик.

Про це повідомляє грузинське видання Эхо Кавказа.

Зараз біля входу до пенітенціарного закладу знаходяться 9 наметів.

6 листопада біля стін Руставської в’язниці, в якій зараз тримають громадянина України Міхеїла Саакашвілі відбулася акція протесту, мета якої – домогтися переведення ув’язненого до державної клініки. Після цього близько десятка демонстрантів вирішили продовжити свій протест. Вони виставили намети біля входу та провели у ній ніч. Багато хто планує перебувати там до виконання своїх вимог, а деякі – підтримують Саакашвілі відмовою від споживання їжі.

Серед тих, хто розпочав голодування – тележурналіст, кореспондент опозиційного телеканалу “Мтаварі” Гігла Туманішвілі.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливими шляхами”.

У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.