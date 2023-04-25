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Близько до норми: синоптики розповіли про погоду на травень

За інформацією синоптиків в останній весняний місяць погода в Україні буде відповідати нормі.

Вівторок, 25 квітня 2023, 14:39
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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Згідно з даними, протягом травня середня місячна температура повітря становитиме від +14 до +18 градусів (у горах +10…+13 градусів), що близько до норми.

Щодо опадів, то цьогоріч у травні очікується 35-72 мм, що також у межах норми. Водночас на Закарпатті та Прикарпатті випаде 132-170 мм, що трохи вище за норму.

Фахівці додали, що середня місячна температура травня в Україні складає +13…+17 градусів, а в горах від +7 до +12.

Абсолютний мінімум травня від 0 до -6 градусів. Місцями у гірських районах та на Сумщині від -7 до -10 градусів, на узбережжі морів – 0…+3.

Водночас абсолютний максимум – +30…+37 градусів, а на Одещині, Луганщині та у Криму від +38 до -+39 градусів. У Карпатах та горах Криму 26-29°.

Середня місячна кількість опадів складає 22-60 мм, у західних, Вінницькій областях та горах Криму 62-81 мм, в Карпатах та на Прикарпатті 85-148 мм.

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