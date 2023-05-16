44% українських переселенців під тимчасовим захистом змогли працевлаштуватися в Естонії. Середній показник по Європі складає 30%.

Про це повідомляє агенція ERR, посилаючись на дані естонського міністерства соціальних справ.

Станом на 15 травня кількість зареєстрованих безробітних склала третину від загального числа українських переселенців у ​​віці 20–64 років.

Протягом 2014-2017 років українськими переселенцями в Естонії були переважно молоді чоловіки з низьким рівнем освіти. Втім, зараз, як зауважили у міністерстві, найбільше жінок із вищим рівнем освіти.

Крім того, найвищий рівень зайнятості у віковій групі 35–39 років. Також майже половина усіх працевлаштованих знаходяться на довготривалій роботі.

За даними міністерства, найчастіше українцям не можуть гарантувати роботу, яка відповідала б їхній кваліфікації. Також річ у незнанні мов.