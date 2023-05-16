Про це повідомляє агенція ERR, посилаючись на дані естонського міністерства соціальних справ.
Станом на 15 травня кількість зареєстрованих безробітних склала третину від загального числа українських переселенців у віці 20–64 років.
Протягом 2014-2017 років українськими переселенцями в Естонії були переважно молоді чоловіки з низьким рівнем освіти. Втім, зараз, як зауважили у міністерстві, найбільше жінок із вищим рівнем освіти.
Крім того, найвищий рівень зайнятості у віковій групі 35–39 років. Також майже половина усіх працевлаштованих знаходяться на довготривалій роботі.
За даними міністерства, найчастіше українцям не можуть гарантувати роботу, яка відповідала б їхній кваліфікації. Також річ у незнанні мов.
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