Близько шести тисяч найманців ПВК «Вагнер» воюють за Бахмут – Міллі

російсько-українська війна

30 березня

00:28 У Польщі збільшать виробництво боєприпасів

29 березня

23:49 За «грубе порушення присяги»: в УПЦ МП покарали архімандрита, котрий закликав переходити до ПЦУ
23:33 Швейцарія приєдналася до нового пакета ЄС проти Росії
23:17 Російський імперіалізм треба зупинити – Дуда
22:48 Парламент Словаччини закликав РФ повернути незаконно депортованих дітей до України
22:34 Першу партію танків Leopard 2 Іспанія спорядить Україні після Великодня – глава Міноборони
22:04 «Погані дороги»: українська режисерка поставила виставу у Литві
21:39 Хорватія може передати Україні гелікоптери Мі-8
21:17 Резидентами «Дія.City» стали вже 500 компаній – Федоров
21:05 До бюджету України надійшли грантові кошти від США у розмірі 1,2 млрд доларів
20:44 Великі технологічні компанії скорочують персонал, який займається оцінкою етичних питань щодо ШІ, через побоювання щодо безпеки — FT
20:35 У Міненерго закликали Захід посилити санкції проти Росії
20:22 «Через невдачі на полі бою, РФ вибирає безвідповідальний спосіб дуже агресивної ядерної риторики» – представник НАТО
20:05 Чхання, нежить, кашель: як відрізнити сезонну алергію від застуди – WP
19:54 Залужний провів розмову з генералом Каволі: обговорили питання оборони
19:11 Німеччина надасть додаткові 12 млрд євро на військову допомогу Україні
18:41 Російські армійці намагаються влаштувати провокації на українсько-білоруському кордоні – перехоплення СБУ
18:24 «Родючий український чорнозем» з’явився на полицях російських магазинів
18:20 РФ розпочала навчання з міжконтинентальними балістичними ракетами «Ярс»
18:15 У Японії розробили технологію на основі штучного інтелекту, яка шукає міни з точністю в 90%
17:44 Сі Цзіньпін заявив, що Китай готується до війни
17:24 Ризик випадкового інцесту: донор сперми, який став батьком 550 дітей, постане перед судом
16:55 Пілотний проєкт із комплексної відбудови деокупованих територій розпочнуть у п’яти областях – Шмигаль
16:30 Вибір членів Нацжурі Євробачення-2023: у «Дії» стартувало нове опитування
Допомагають перемагати
16:24 У Львівській області дев’ятирічна незряча співачка зібрала для ЗСУ понад 650 тисяч гривень
16:17 Фінляндія передала Україні тисячу «пакунків малюка» для новонароджених
Допомагають перемагати
15:55 Бренд одягу «Авіація Галичини» зібрав понад мільйон гривень на ударний дрон
15:38 Російського диригента, якого звільнили у Німеччині за відмову засудити вторгнення в Україну, «тепло зустріли в Китаї» — CNN
15:38 Світовий Конгрес Українців передав 18 пікапів для ДСНС

Близько шести тисяч найманців ПВК «Вагнер» воюють за Бахмут – Міллі

29 березня голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі зазначив, що у східноукраїнському місті Бахмут воюють приблизно 6000 найманців групи "Вагнера".

Четвер, 30 березня 2023, 00:03
Підтримати

Про це інформує CNN.

Міллі пояснив, що вони зараз ведуть бойові дії в першу чергу в Бахмуті.

“Ймовірно, мовиться про 6000 або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тисяч новобранців, яких вони отримують, багато з яких походять із в’язниць”, — зазначив Міллі Комітету Палати представників у справах Збройних сил разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном. “І вони несуть величезну кількість втрат в районі Бахмута; українці завдають цим росіянам багато смертей і руйнувань”.

Битва за Бахмут перетворилася на “бійню” для росіян, додав американський генерал. Він наголосив, що “українці ведуть дуже ефективну зонову оборону, яка, як доведено, дуже дорого обходиться росіянам. Так, за минулі 20-21 день росіяни не досягли жодного прогресу в Бахмуті та навколо нього.

Міллі констатував, що “це справжня бійня для росіян”. Вони отримують удари в районі Бахмуту, і українці воюють “дуже, дуже добре”.

Глава російської приватної військової компанії Євген Пригожин раніше визнав, що “Вагнер” має великі втрати під Бахмутом.

Раніше британські розвідники зауважили, що бої за місто Бахмут тривають, однак кількість атак з боку російських окупантів зменшилась, у порівнянні з минулими тижнями.

Згодом у Міністерстві оборони України заявили, що зараз російські ЗМІ активно просувають пропагандистські тези щодо ситуації навколо Бахмута, аби підірвати довіру українців і військових до рішень командування.

Теги: битва за Бахмут, вагнеревці, Міллі, найманці Вагнера, ситуація на фронті, Бахмут

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook