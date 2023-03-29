Близько шести тисяч найманців ПВК «Вагнер» воюють за Бахмут – Міллі

Про це інформує CNN.

Міллі пояснив, що вони зараз ведуть бойові дії в першу чергу в Бахмуті.

“Ймовірно, мовиться про 6000 або близько того справжніх найманців і, можливо, ще 20 або 30 тисяч новобранців, яких вони отримують, багато з яких походять із в’язниць”, — зазначив Міллі Комітету Палати представників у справах Збройних сил разом із міністром оборони США Ллойдом Остіном. “І вони несуть величезну кількість втрат в районі Бахмута; українці завдають цим росіянам багато смертей і руйнувань”.

Битва за Бахмут перетворилася на “бійню” для росіян, додав американський генерал. Він наголосив, що “українці ведуть дуже ефективну зонову оборону, яка, як доведено, дуже дорого обходиться росіянам. Так, за минулі 20-21 день росіяни не досягли жодного прогресу в Бахмуті та навколо нього.

Міллі констатував, що “це справжня бійня для росіян”. Вони отримують удари в районі Бахмуту, і українці воюють “дуже, дуже добре”.

Глава російської приватної військової компанії Євген Пригожин раніше визнав, що “Вагнер” має великі втрати під Бахмутом.

Раніше британські розвідники зауважили, що бої за місто Бахмут тривають, однак кількість атак з боку російських окупантів зменшилась, у порівнянні з минулими тижнями.

Згодом у Міністерстві оборони України заявили, що зараз російські ЗМІ активно просувають пропагандистські тези щодо ситуації навколо Бахмута, аби підірвати довіру українців і військових до рішень командування.