Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, котрий очолював революцію 2003 року проти радянського впливу, стверджує, що його отруїли у в'язниці. Його стан стрімко погіршується.

Про це інформує Sky News, посилаючись на отриманий письмовий коментар від Саакашвілі.

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив журналістам, що “наближається до смерті” в лікарні, куди його перевели з в’язниці.

Представників ЗМІ не пустили до лікарні, проте вони змогли передати запитання через адвоката та отримали письмові відповіді.

“Спочатку я важив 120 кілограмів, зараз – 64. Якщо я стану менш як 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність”, – відповів Саакашвілі на запитання, “наскільки він був близький до смерті”.

Щодо свого здоров’я, Саакашвілі відповів, що “весь час лежить в ліжку, його кістки розсипаються, і це викликає нестерпний біль”.

Своєю чергою, адвокат Шалва Хачапурідзе також підтвердив слова свого підзахисного, наголосивши, що “це жахлива ситуація. Він схожий на в’язня концтабору в нацистській Німеччині”.

Водночас Саакашвілі надіслав послання протестувальникам, які вийшли на вулиці проти запропонованих нових законопроєктів про “іноагентів”.

“Будьте дуже пильними, будьте готові до мобілізації в найкоротші терміни, через мстивий настрій режиму олігархів”, – написав він.

Довідка. Саакашвілі був президентом Грузії у 2004 – 2007 та 2008 – 2013 роках. Потім розпочав політичну кар’єру в Україні, зокрема, обіймав посаду голови Одеської ОДА. Однак у 2017 був позбавлений громадянства і певний час мешкав у Нідерландах. 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський скасував указ про позбавлення Саакашвілі громадянства. 7 травня 2020 року Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ.

Через це Грузія вирішила відкликати свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій. Він повернувся лише у квітні 2021 року.

27 серпня 2020 року Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається на батьківщину. Міністерка юстиції Грузії Теа Цулукіані зреагувала на плани Саакашвілі повернутися на батьківщину, заявивши, що на кордоні на нього чекає процедура затримання.

Саакашвілі заарештували восени 2021 року у Тбілісі після його повернення до країни, до того експрезиденту вже ухвалили заочний вирок – 6 років позбавлення волі.

Ввечері понеділка, 8 листопада, стало відомо, що колишнього президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі екстрено відправили у невідомому напрямку гелікоптером.

Виявилося, що політика перевезли з 12-го пенітенціарного закладу (Руставська колонія) до медичного закладу для обвинувачених і засуджених №18 в місті Глдані.

Тим часом відповідно до висновків комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр “Емпатія”, через погіршення стану здоров’я грузинському політику не можна залишатися за ґратами. Влада Грузії заявила, що не розглядатиме висновків експертизи.

У квітні 2022 року колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла про погіршення стану здоров’я Голови виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїла Саакашвілі, якого заарештовано у Грузії.