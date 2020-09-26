Німецький автовиробник BMW погодився виплатити в США штраф у розмірі 18 млн доларів за спотворення даних про продажі своїх автомобілів протягом п'яти років.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на Комісію з цінних паперів і бірж (SEC).

За даними комісії, в період з 2015 по 2019 роки BMW “підтримувала резерв неврахованих роздрібних продажів автомобілів”, який використовувала для досягнення внутрішніх щомісячних цільових показників продажів (незалежно від того, коли відбувалися основні продажі).

Така практика дозволила BMW зберегти лідируючі позиції щодо роздрібних продажів у порівнянні з іншими автомобільними компаніями преміум-класу.

Порушення були розкриті ще наприкінці минулого року.

BMW Group, в яку входять бренди BMW і Mini, погодилася на мирову угоду і штраф без визнання провини.

“Велика частина того, про що йде мова в угоді SEC, сталася понад три роки тому. BMW Group надає великого значення правильності показників продажів і продовжуватиме приділяти увагу ретельній і послідовній звітності про продажі”, – йдеться в заяві компанії.