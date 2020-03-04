Про це повідомила пресслужба компанії.

Новий логотип став більш мінімалістичним. Він зберіг круглу форму, але позбувся колірної заливки зовнішнього кола. Колір логотипу, як і раніше, синій з білим.

Старший віце-президент BMW Йенс Тімер зазначив, що компанія стає “брендом відносин”.

“Новий логотип і дизайн бренду символізують значимість і актуальність бренду для мобільності і задоволення від водіння в майбутньому”, – додав він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BMW (@bmw) 2 Мар 2020 в 11:30 PST