Про це повідомила пресслужба компанії.
Новий логотип став більш мінімалістичним. Він зберіг круглу форму, але позбувся колірної заливки зовнішнього кола. Колір логотипу, як і раніше, синій з білим.
Старший віце-президент BMW Йенс Тімер зазначив, що компанія стає “брендом відносин”.
“Новий логотип і дизайн бренду символізують значимість і актуальність бренду для мобільності і задоволення від водіння в майбутньому”, – додав він.
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