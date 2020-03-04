Про це повідомила пресслужба компанії.

Новий логотип став більш мінімалістичним. Він зберіг круглу форму, але позбувся колірної заливки зовнішнього кола. Колір логотипу, як і раніше, синій з білим.

Фото: BMW

Старший віце-президент BMW Йенс Тімер зазначив, що компанія стає “брендом відносин”.

“Новий логотип і дизайн бренду символізують значимість і актуальність бренду для мобільності і задоволення від водіння в майбутньому”, – додав він.

Фото: BMW

 

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