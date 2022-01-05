Німецький виробник автомобілів BMW вперше з 2015 року випередив компанію Mercedes-Benz за кількістю реалізованих за рік автомобілів класу "люкс".

Про це заявив голова відділу продажів та маркетингу BMW Пітер Нот, повідомляє американське ділове видання Bloomberg.

“З гордістю повідомляю, що бренд BMW посідає перше місце у світовому автомобільному сегменті преміумкласу у 2021 році”, – повідомив Пітер Нот.

За його словами, у BMW офіційно оприлюднять відомості про свої продажі за 2021 рік вже 12 січня.

Зазначається, що за підсумками дев’яти місяців 2021 року BMW продав 1,7 млн автомобілів, що на 112 000 машин більше, ніж продажі у німецького автовиробника Mercedes.

Аналітики Bloomberg зауважують, що автовиробник BMW найменше постраждав від глобальної нестачі напівпровідників, через яку виробничі лінії автокарів було скорочено по всьому світу.

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Довідка. У 2021 році світові автовиробники зіштовхнулись із глобальним дефіцитом напівпровідників. Прогнози закінчення піку кризи ланцюжків постачань після третього кварталу 2021 року поки що не виправдалися.