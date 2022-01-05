Про це заявив голова відділу продажів та маркетингу BMW Пітер Нот, повідомляє американське ділове видання Bloomberg.
“З гордістю повідомляю, що бренд BMW посідає перше місце у світовому автомобільному сегменті преміумкласу у 2021 році”, – повідомив Пітер Нот.
За його словами, у BMW офіційно оприлюднять відомості про свої продажі за 2021 рік вже 12 січня.
Зазначається, що за підсумками дев’яти місяців 2021 року BMW продав 1,7 млн автомобілів, що на 112 000 машин більше, ніж продажі у німецького автовиробника Mercedes.
Аналітики Bloomberg зауважують, що автовиробник BMW найменше постраждав від глобальної нестачі напівпровідників, через яку виробничі лінії автокарів було скорочено по всьому світу.
Що насправді означає лого BMW?
Довідка. У 2021 році світові автовиробники зіштовхнулись із глобальним дефіцитом напівпровідників. Прогнози закінчення піку кризи ланцюжків постачань після третього кварталу 2021 року поки що не виправдалися.
- Нагадаємо, у квітні американське видання The New York Times повідомило про те, що внаслідок пандемії коронавірусу у всьому світі значно скоротилося виробництво автомобілів. Причина – недостатня кількість напівпровідників (свого роду мікросхем).
- Пізніше аналітики JPMorgan спрогнозували, що дефіцит чипів для електронних пристроїв протримається до 2022 року, після чого ситуація може стабілізуватися.
- У травні уряд Південної Кореї оголосив про введення значних податкових пільг, а також виділення 1 трильйона вон (883 млн доларів США) у вигляді кредитів для місцевої індустрії мікросхем. Гостра нестача мікросхем у багатьох країнах впливає на виробництво в таких галузях, як автомобілебудування.
- У грудні японський виробник автомобілів Toyota Motor Corp заявив, що призупиняє виробництво на п’яти своїх заводах у січні 2022 року через проблеми з ланцюгом поставок, дефіцит мікросхем та наслідками пандемії.
- У листопаді 2021 року продаж нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу знизився на 20,5% проти аналогічного періоду 2020 року. Показник у 713 346 зареєстрованих авто виявився найгіршим з листопада 1993 року.
- При цьому, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings спрогнозувало відновлення глобальної автомобільної промисловості 2022 року. Аналітики зазначили, що доступність чипів для автомобільної галузі поступово зростатиме протягом 2022 року, проте ланцюги постачання залишаться вразливими.
- Також повідомлялось, що виробництво автомобілів у Великій Британії зменшилось на 28,7% та склало 75756 одиниць у листопаді. Показники виявились найгіршими з 1984 року, оскільки автовиробники продовжують боротися із глобальним дефіцитом напівпровідників.
- У грудні, згідно із дослідженням банку Stifel, вартість німецьких автомобілів класу “люкс” зросла до рекордних значень у 2021 році через дефіцит напівпровідників. При цьому попит споживачів на готові моделі активно зростає. Відзначалось, що дохід від реалізації BMW, Audi та Mercedes-Benz у розрахунку на кожне реалізоване авто зріс майже на чверть із 2019 року.