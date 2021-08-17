Про це повідомляє агентство AFP.

На нобелівського лауреата Боба Ділана (Роберта Аллена Ціммермана) в суд Нью-Йорка подала позов жінка, яка стверджує, що музикант нібито її згвалтував в 1965 році.

За словами жінки, тоді їй було всього 12 років.

У позові, поданому в п’ятницю, стверджується, що Ділан ґвалтував дівчинку Джей Сі протягом шести тижнів – з квітня по травень 1965 року.

“Ділан використовував свій статус музиканта, щоб постачати Джей Сі алкоголем і наркотиками, і багаторазово згвалтував її”, – йдеться в матеріалах позову.

Ділан також звинувачується в фізичних загрози дівчині.

Згідно з позовом, передбачуване насильство мало місце в апартаментах Ділана в нью-йоркському готелі Chelsea Hotel.

У заяві USA Today представник Ділана заявив, що “заява 56-річної давності не відповідає дійсності”.

Ділан вважається найбільшим співаком і автором пісень усіх часів. Його найвідоміші роботи: “Blowin ‘In The Wind”, “The Times They Are a-Changin'” і “Like A Rolling Stone”.

Він увірвався на фолк-сцену Нью-Йорка на початку 1960-х і продав більше 125 мільйонів платівок по всьому світу.

Ділан отримав Нобелівську премію з літератури в 2016 році “за створення нових поетичних виразів в рамках великої американської пісенної традиції”.