Boeing 737 MAX знову полетить до Європи — родичі загиблих у катастрофах обурені

Цього тиєжня Європа збирається скасувати 22-місячну заборону на польоти для Boeing 737 MAX після розгляду матеріалів галузевих експертів і інформаторів. Ця новина розлютила деяких родичів 346 жертв авіакатастрофи — вони вважають цей крок передчасним.

Про це пише Reuters.

Зелене світло від Агентства з безпеки польотів Європейського союзу (EASA) є ключовим кроком на шляху до вирішення майже дворічної кризи безпеки після аварії найбільш продаваного літака в Індонезії та Ефіопії, яка була пов’язана з некоректним програмним забезпеченням кабіни пілота.

США зняли власну заборону в листопаді, за ними послідували Бразилія і Канада.

Проте Китай, який першим заборонив літак після другої катастрофи у березні 2019 року, не повідомив, коли зніме обмеження.

Після попереднього схвалення в листопаді, EASA проаналізувало відгуки 38 експертів і не виявило нових технічних проблем.

Але група жертв катастроф, що базується у Франції, – “Солідарність і справедливість” – назвала цей крок передчасним, недоречним і навіть небезпечним.

Аналітики і керівники авіакомпаній кажуть, що EASA, яка представляє 31 країну ЄС, стала сильнішою після кризи, яка підірвала лідерство США в галузі безпеки польотів.

У той же час Федеральне управління цивільної авіації США було звинувачене у слабкому контролі за Boeing при його затвердженні для польотів.

Серед своїх умов для відновлення репутації літака EASA наполягало на проведенні власної незалежної перевірки всіх критичних систем, що виходять далеко за рамки програмного забезпечення MCAS, що дратувало Boeing і деяких офіційних осіб США.

Аналітики кажуть, що посилення перевірок може уповільнити сертифікацію майбутнього Boeing 777X.