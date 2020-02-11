Літак Boeing 747 здійснив рейс з Нью-Йорка (США) в Лондон (Великобританія) за рекордно короткий час: 4 години і 56 хвилин.

Про це свідчать дані Flightradar24.

Розвинути рекордну швидкість під час польоту над Атлантикою літаку вдалося за рахунок попутного штормового вітру.

Thanks to a strong, well-positioned jet stream, a @British_Airways 747 managed a new New York-London subsonic speed record today, making the journey in 4 hours 56 minutes—17 minutes faster than the previous record. https://t.co/HISXpN6Vns #BA112 pic.twitter.com/A2R42rsx14 — Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020

Завдяки вітру, літак British Airways розвинув рекордну швидкість до 1327 км/год.

Слідом летіли два літаки Virgin Atlantic, швидкість яких також збільшилася через попутний вітер.

It’s true that we were narrowly beaten by a BA Boeing 747, however they had twice the amount of engines and burnt twice as much fuel as Captain Chris in our brand new, fuel efficient Airbus A350-1000 😎 — Virgin Atlantic (@VirginAtlantic) February 9, 2020

У січні 2018 року перший рекорд щодо польоту над Атлантикою було встановлено літаком компанії Norwegian. Він пролетів через океан за 5 годин 46 хвилин.

Ті літаки, які летіли в зворотному напрямку, з Лондона в Нью-Йорк, через вітер пробули в повітрі довше на півтори години. Вони повинні були долетіти за 6 годин 13 хвилин, а летіли по 7,5 годин.

У British Airways прокоментували встановлений рекорд, зазначивши, що їх пріоритет – безпека пасажирів, а не рекорди швидкості.

У той же час у Великобританії через найсильніший за останні сім років шторм, перенесли спортивні заходи, закрили деякі установи, призупинили рух потягів і скасували деякі рейси в аеропортах.