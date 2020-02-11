Про це свідчать дані Flightradar24.

Розвинути рекордну швидкість під час польоту над Атлантикою літаку вдалося за рахунок попутного штормового вітру.

Завдяки вітру, літак British Airways розвинув рекордну швидкість до 1327 км/год.

Слідом летіли два літаки Virgin Atlantic, швидкість яких також збільшилася через попутний вітер.

У січні 2018 року перший рекорд щодо польоту над Атлантикою було встановлено літаком компанії Norwegian. Він пролетів через океан за 5 годин 46 хвилин.

Ті літаки, які летіли в зворотному напрямку, з Лондона в Нью-Йорк, через вітер пробули в повітрі довше на півтори години. Вони повинні були долетіти за 6 годин 13 хвилин, а летіли по 7,5 годин.

У British Airways прокоментували встановлений рекорд, зазначивши, що їх пріоритет – безпека пасажирів, а не рекорди швидкості.

У той же час у Великобританії через найсильніший за останні сім років шторм, перенесли спортивні заходи, закрили деякі установи, призупинили рух потягів і скасували деякі рейси в аеропортах.

  • Найтриваліший безпосадочний авіарейс з австралійського міста Перт в Лондон, запущений авіакомпанією Qantas в березні, побив свій власний рекорд швидкості.