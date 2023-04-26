У березні цього року американська корпорація Boeing ухвалила рішення про ліквідацію дочірнього підприємства "Боїнг БЛР".

Про це повідомляє білоруська служба “Радіо Свобода”.

Зареєстровані в Нідерландах підрозділи американської авіабудівної корпорації Boeing Europe та Boeing Netherlands вирішили ліквідувати компанію “Боїнг БЛР”.

Наразі юридична особа перебуває в процесі ліквідації, згідно з рішенням 1 березня 2023 року.

Компанія “Боїнг БЛР” була заснована в жовтні 2020 року і відповідала за комунікацію з місцевими регуляторами та споживачами. Із січня цього року білоруська дочірня компанія американської корпорації перебуває у списку іноземних активів, які не підлягають відчуженню без згоди влади.

Компанія Boeing стала першою світовою авіабудівною корпорацією, чиї літаки увійшли до тоді ще “радянського” парку національного білоруського авіаперевізника “Белавіа” 20 років тому. У жовтні 2003 року був введений в експлуатацію Boeing 737-500.

Зараз у парку “Белавіа” – 14 лайнерів Boeing: дев’ять Boeing 737-800, три Boeing 737-300 і по одному Boeing 737-500 і Boeing 737-8.

Раніше планувалося, що на рейсах “Белавіа” з’являться ще п’ять Boeing 737-8: у 2018 році “Белавіа” і лізингова компанія Air Lease Corporation підписали відповідну угоду на постачання. Але внаслідок санкцій Заходу після вимушеної посадки літака Ryanair у травні 2021 року до Білорусі прибув лише один Boeing 737-8 із п’яти.