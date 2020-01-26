Про це повідомили в прес-службі Boeing.

Компанія Boeing вперше підняла в небо новий літак 777X. Перший політ відбувся з заводського аеродрому компанії в американському місті Еверетт, штат Вашингтон, 25 січня.

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington. Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020

У Boeing заявили, що цей політ — “наступна фаза ретельної програми випробувань” нового лайнера. Компанія запевняє, що Boeing 777Х є “найуспішнішим з коли-небудь створених двомісних літаків Boeing 777” і “найбільшим і найбільш економічним дводвигуновим реактивним літаком в світі”.

Нагадаємо, в 2018 році влада США дозволили встановлювати складні крила на літаках Boeing 777X.

Фото: Boeing