Про це повідомили в прес-службі Boeing.

Компанія Boeing вперше підняла в небо новий літак 777X. Перший політ відбувся з заводського аеродрому компанії в американському місті Еверетт, штат Вашингтон, 25 січня.

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.

Track the flight here: https://t.co/ekfjglCcb7 pic.twitter.com/XRTetREL4M

— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020