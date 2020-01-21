Американська компанія Boeing веде переговори щодо кредитування на 10 мільярдів доларів, щоб розрахуватися з компенсаціями, пов'язаними з двома авіакатастрофами.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

У повідомленні сказано, що з того часу, як в минулому році було заборонено польоти для літаків моделі Boeing 737 Max після двох авіакатастроф, компанія зазнає серйозних збитків.

Щоб розрахуватися з компенсаціями, компанія почала переговори щодо можливого кредитування з трьома банками – Merrill Lynch, Bank of America і J. P. Morgan. Йдеться про загальну суму в 10 мільярдів доларів.

При цьому, компанія вже отримала 6 млрд доларів позики, виплативши 5,6 млрд як компенсацію різним авіакомпаніям, які були змушені припинити експлуатацію літаків Boeing 737 Max.

Кредит потрібен компанії також для того, щоб вкласти гроші в розробку абсолютно нового програмного забезпечення для 737 Max.

У минулому році компанія показала найнижчі цифри з продажів за останні десятиліття, втративши звання найбільшого в світі виробника літаків, поступившись першістю Airbus.

Питання кредитування в Boeing коментувати відмовилися.

У Moody’s Investors Service заявили, що дійсно працюють з Boeing з приводу можливого кредитування.

За даними компанії, в кінці минулого кварталу Boeing мав загальний борг в розмірі близько 25 мільярдів доларів, у порівнянні з приблизно 19 мільярдами доларів на початку кварталу.

Кредит, про який Boeing веде переговори, буде дворічним позикою з відстрочкою виплати, що означає, що Boeing може використовувати його пізніше, що може не відразу вплинути на її кредитний рейтинг.

Наразі заборону на польоти 737 Max подовжено до червня 2020 року.

За останній місяць Boeing не вдалося зареєструвати жодного замовлення на літаки моделі 737 Max. Як відомо, в 2019 році в компанії Boeing вирішили на якийсь час припинити випуск літаків моделі 737 MAX через авіакатастрофи в Індонезії та Ефіопії. А віце-президент компанії Ерік Ліндблад, відповідальний за їх виробництво, прийняв рішення піти у відставку.

Відмовившись від випуску цієї моделі, Boeing поставив лише 380 комерційних літаків у 2019 році. Це найнижчий рівень з 2007 року.