Корпорація United Launch Alliance вперше вивела в космос Boeing CST-100 "Старлайнер", який повинен пристикуватися до Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляється на сайті Kennedy Space Center.

Уточнюється, що запуск ракети–носія Атлас–5 був проведений з космодрому, розташованого в США на мисі Канаверал.

Відзначається, що до МКС корабель Boeing CST–100 “Старлайнер“ повинен пристикуватися вже в п’ятницю.

В той же час відео запуску було опубліковане в Twitter NASA.

LIFTOFF! 🚀 @BoeingSpace's #Starliner spacecraft launched at 6:36am ET and is on its way to the @Space_Station. This @Commercial_Crew demonstration flight marks a milestone in a new era of U.S. human spaceflight systems. Watch: https://t.co/CVvXzb8pww pic.twitter.com/8V6Rt8FwQl — NASA (@NASA) December 20, 2019

Повідомляється, що “Старлайнер” є одним з двох пілотованих кораблів, які були розроблені приватними компаніями для того, щоб відправляти астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Дані кораблі повинні замінити розроблені в 60-х роках минулого століття радянські кораблі “Союз”.

Уточнюється, що в тестовому польоті на борту корабля немає екіпажу. “Старлайнер” везе на космічну станцію 270 кілограм вантажу, серед якого різдвяні подарунки для екіпажу станції, манекен і обладнання для тестів на радіацію.

Надалі за допомогою “Стайлайнера” ​​на МКС планується доставляти до семи астронавтів. Перший політ з людьми на борту планується здійснити в середині 2020 року.