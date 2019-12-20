Про це повідомляється на сайті Kennedy Space Center.

Уточнюється, що запуск ракетиносія Атлас5 був проведений з космодрому, розташованого в США на мисі Канаверал.

Відзначається, що до МКС корабель Boeing CST100 Старлайнер повинен пристикуватися вже в п’ятницю.

В той же час відео запуску було опубліковане в Twitter NASA.

Повідомляється, що “Старлайнер” є одним з двох пілотованих кораблів, які були розроблені приватними компаніями для того, щоб відправляти астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Дані кораблі повинні замінити розроблені в 60-х роках минулого століття радянські кораблі “Союз”.

Уточнюється, що в тестовому польоті на борту корабля немає екіпажу. “Старлайнер” везе на космічну станцію 270 кілограм вантажу, серед якого різдвяні подарунки для екіпажу станції, манекен і обладнання для тестів на радіацію.

Надалі за допомогою “Стайлайнера” ​​на МКС планується доставляти до семи астронавтів. Перший політ з людьми на борту планується здійснити в середині 2020 року.

  • Раніше повідомлялося, що NASA розслідує інцидент, який може виявитися першим в історії злочином, вчиненим у космосі. Так, колишня дружина звинуватила американського астронавта Енн Макклейн в тому, що та з борту МКС незаконно відстежувала стан її рахунку.