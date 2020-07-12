Незаконні збройні формування РФ в суботу, 11 липня, 10 раз порушили режим припинення вогню. Поранені троє українських військовослужбовців.

Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

У суботу, 11 липня, озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” окупанти вели вогонь в:

Водяному (застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю);

передмістях Мар’їнки та Авдіївки (з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:

на підступах до Новотошківському і Майорська (з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів);

неподалік Оріхового (використовували станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю).

“За минулу добу троє українських воїнів отримали поранення. Їх оперативно доставили в медичні установи і надали невідкладну допомогу лікарів”, — йдеться в повідомленні.

Підрозділи ООС реагували на ворожі провокації прицільним вогнем. За підтвердженими даними розвідки, за минулу добу наші захисники знищили трьох і поранили одного загарбника.

З початку поточної доби, 12 липня, озброєні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.