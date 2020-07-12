Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.
У суботу, 11 липня, озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені мінськими домовленостями міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” окупанти вели вогонь в:
- Водяному (застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю);
- передмістях Мар’їнки та Авдіївки (з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:
- на підступах до Новотошківському і Майорська (з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів);
- неподалік Оріхового (використовували станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю).
“За минулу добу троє українських воїнів отримали поранення. Їх оперативно доставили в медичні установи і надали невідкладну допомогу лікарів”, — йдеться в повідомленні.
Підрозділи ООС реагували на ворожі провокації прицільним вогнем. За підтвердженими даними розвідки, за минулу добу наші захисники знищили трьох і поранили одного загарбника.
З початку поточної доби, 12 липня, озброєні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.
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10 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів один український захисник загинув, ще троє – отримали поранення.