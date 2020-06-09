Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, внаслідок чого поранення отримав один українськихвійськовий.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Під обстріли потрапили позиції військ біля Новотроїцького, Мар’їнки, Водяного, Богданівки, Оріхового, Новолуганського та Новоолександрівки. Також обстріли фіксували поблизу Хутора Вільного та Травневого.

“Внаслідок обстрілів з боку агресора один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – наголосили у штабі.

За даними розвідки, 8 червня українські оборонці знищили трьох окупантів.

Від початку доби окупаційні війська відкривали вогонь по українських опорних пунктах неподалік Оріхового, поблизу Новолуганського і Шумів, на підступах до Мар’їнки. Втрат серед українських військових немає.