Бойовики 14 разів відкривали вогонь на Донбасі: один військовий загинув, ще двоє постраждали

На Донбасі протягом минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий загинув, одного поранено та ще один воїн отримав бойове травмування.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики стріляли по українських позиціях із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Обстріли зафіксовано біля Оріхового, Кримського, Шумів, Луганського, Опитного, Водяного, Пищевика, Авдіївки, Попасної, Новотроїцького, Пісків та Невельського.

“На жаль, внаслідок ворожих обстрілів один наш захисник загинув, одного поранено та ще один воїн отримав бойове травмування”, – повідомили у штабі.

За даними розвідки, 17 червня було поранено одного російського окупанта.

Від початку доби нових обстрілів не зафіксовано.