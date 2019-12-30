Бойовики так званих Луганської і Донецької республік вже давно вимагали від Києва зробити "беркутівців" учасниками обміну полоненими.

Про це #Буквам розповів один з учасників переговорів за попередньої влади.

“В 2017 вони не віддали на Глондаря, Корінькова, Пантюшенко, Асєєва, Дєєва та Іваничука. Завжди вимагали вони цих беркутівців. Ми не віддавали. Завжди важко шукався якийсь варіант. Плюс в попередні роки звичайно в це серйозно втручався Медведчук…” – розповів один з учасників переговорів за попередньої влади.

Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, что обмін полоненими, заради якого звільнили з-під варти екс-“беркутівців”, був затіяний лише для того, щоб замести сліди злочинів на Майдані.

“Рішення влади про обмін осіб, які причетні до злочинів проти учасників Революції Гідності, обірве останні ниточки до безпосередніх замовників злочинів, а вже зараз очевидно, що ці ниточки ведуть в Москву, до головного замовника — Путіна та його маріонетки Януковича”, – написав Порошенко.

Він зазначив, що прагнення російської сторони отримати по обміну екс-“беркутівців” є фактичним визнанням причетності Кремля до розстрілів активістів Майдану.