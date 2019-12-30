Про це #Буквам розповів один з учасників переговорів за попередньої влади.
“В 2017 вони не віддали на Глондаря, Корінькова, Пантюшенко, Асєєва, Дєєва та Іваничука. Завжди вимагали вони цих беркутівців. Ми не віддавали. Завжди важко шукався якийсь варіант. Плюс в попередні роки звичайно в це серйозно втручався Медведчук…” – розповів один з учасників переговорів за попередньої влади.
Раніше п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, что обмін полоненими, заради якого звільнили з-під варти екс-“беркутівців”, був затіяний лише для того, щоб замести сліди злочинів на Майдані.
“Рішення влади про обмін осіб, які причетні до злочинів проти учасників Революції Гідності, обірве останні ниточки до безпосередніх замовників злочинів, а вже зараз очевидно, що ці ниточки ведуть в Москву, до головного замовника — Путіна та його маріонетки Януковича”, – написав Порошенко.
Він зазначив, що прагнення російської сторони отримати по обміну екс-“беркутівців” є фактичним визнанням причетності Кремля до розстрілів активістів Майдану.
- Напередодні Київський апеляційний суд відпустив з-під варти екс-“беркутівців”, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 осіб під час Революції Гідності. Так, суд прийняв рішення відпустити з-під арешту Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна під особисте зобов’язання. Також “особисте зобов’язання” в якості запобіжного заходу було визначено і для двох інших екс-“беркутівців” – Олександра Маринченка та Сергія Тамтури (які перебували під домашнім арештом).
- У той же вечір в Києві група активістів блокувала виїзд автозаків із Лук’янівського СІЗО, де знаходилися троє з п’яти екс-“беркутівців”, обвинувачених у розстрілах на Майдані.
- П’ять колишніх співробітників “Беркута” сьогодні були доставлені на КПВВ “Майорське” в Донецькій області для обміну.