Окупаційна "влада" "ДНР" у п'ятницю, 6 березня, оголосила про скасування державного статусу української мови на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.

Відзначається, що “народна рада ДНР” одноголосно “закріпила за російською мовою статус єдиної державної мови”.

Відповідну поправку, яка “позбавляє” українську мову статусу державної вирішили внести в так звану “конституцію ДНР”. Тепер це рішення має підписати ватажок “ДНР” Денис Пушилін, який і ініціював поправку.

За даними російського “Інтерфаксу”, до цього в “ДНР” вважали державними як українську, так і російську мову.

Окупанти оголосили, що застосування української мови як державної “не знайшло своєї практичної реалізації”, оскільки “для більшості жителів “ДНР” російська мова є рідною”, інформує російське агентство “ТАСС”.

Окупанти також запевняють, що так звана поправка не порушує прав громадян “зокрема, на використання української мови як мови приватного спілкування, при здобутті дошкільної, початкової загальної і основної загальної освіти”.

Варто відзначити, що 18 грудня минулого року окупаційна “влада” окремих районів Луганської області (“ЛНР”) ухвалила “закон” про кордон, в якому заявила про свої претензії на всю територію області. Раніше те саме зробили бойовики “ДНР” щодо Донецької області.