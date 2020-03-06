Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.
Відзначається, що “народна рада ДНР” одноголосно “закріпила за російською мовою статус єдиної державної мови”.
Відповідну поправку, яка “позбавляє” українську мову статусу державної вирішили внести в так звану “конституцію ДНР”. Тепер це рішення має підписати ватажок “ДНР” Денис Пушилін, який і ініціював поправку.
За даними російського “Інтерфаксу”, до цього в “ДНР” вважали державними як українську, так і російську мову.
Окупанти оголосили, що застосування української мови як державної “не знайшло своєї практичної реалізації”, оскільки “для більшості жителів “ДНР” російська мова є рідною”, інформує російське агентство “ТАСС”.
Окупанти також запевняють, що так звана поправка не порушує прав громадян “зокрема, на використання української мови як мови приватного спілкування, при здобутті дошкільної, початкової загальної і основної загальної освіти”.
Варто відзначити, що 18 грудня минулого року окупаційна “влада” окремих районів Луганської області (“ЛНР”) ухвалила “закон” про кордон, в якому заявила про свої претензії на всю територію області. Раніше те саме зробили бойовики “ДНР” щодо Донецької області.
- У грудні президент України Володимир Зеленський підписав продовження на рік закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу.
- 9 грудня за результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації і президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, був прописаний особливий статус Донбасу на постійній основі.