Про це свідчать дані української розвідки, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

“Напередодні зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську, збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано здійснюють вогневі провокації на лінії зіткнення. Сьогодні, 11 лютого, російські окупанти обстріляли позиції українських захисників з гранатометів різних систем у районі населеного пункту Оріхове. … За даними розвідки, збройні формування Російської Федерації планують чергову вогневу провокацію з використанням важкої артилерії, здійснивши кілька обстрілів населених пунктів на тимчасово окупованій території України”, — йдеться в повідомленні.

У штабі зазначають, що такі провокаційні дії бойовиків “мають на меті загострити ситуацію в районі проведення ООС, змусити підрозділи Об’єднаних сил вести вогонь та в подальшому звинуватити наших захисників в порушенні режиму припинення вогню та зриві Мінських домовленостей”.

Військові запевняють, що українська сторона дотримується режиму “тиші”.

“Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що українська сторона суворо дотримується взятих на себе зобов’язань щодо повного та всеосяжного припинення вогню. Разом з тим, сили та засоби українських підрозділів перебувають у постійній готовності до адекватного реагування на будь-які можливі виклики та загрози з боку окупантів”, — наголосили в штабі.

Зазначимо, наступне засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться в середу, 12 лютого. Одним з питань на порядку денному будуть нові ділянки розведення сил та засобів.