Бойовики на Донбасі активізували агітацію до служби жителів ОРДЛО, які втратили роботу в Росії у зв'язку з карантином.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони.

Повідомляється, що у зв’язку з карантином багато чоловіків призовного віку втратили роботу в Росії та повернулися на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях.

За інформацією української розвідки, командування російських окупаційних військ намагається скористатися цією ситуацією, агітуючи чоловіків, які залишилися без роботи, вступити на військову службу.

“Російські окупаційні адміністрації активізували агітацію місцевого населення із закликами до вступу на військову службу у з’єднання та частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ)”, — йдеться в повідомленні.

Встановлено, що командири російських передових підрозділів бойовиків, у яких високий некомплект, намагаються мотивувати військових комісаріатів “грошовими винагородами” для того, щоб поповнити особовий склад.