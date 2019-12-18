Про це повідомляють російські інформаційні агентства і ресурси бойовиків “ЛНР”.
Як повідомляє російське агентство “Інтерфакс”, “депутати народної ради” на окупованих територіях Луганської області вирішили, що “кордони закріплюються в межах всієї Луганської області України”. Це бойовики закріпили в так званому законі “про державний кордон “ЛНР”.
Як інформує російське агентство “ТАСС”, бойовики вирішили встановити “кордони “ЛНР” по кордонах Луганської області України станом на початок конфлікту на Донбасі в 2014 році”.
Нагадаємо, що бойовики “ЛНР” за підтримки російських військ незаконно захопили й зараз контролюють частину Луганської області, включно з містами Луганськ, Алчевськ, Первомайськ та іншими.
Варто відзначити, що раніше окупаційна “адміністрація” окремих районів Донецької області прийняла “закон” про кордон, в якому заявила про претензії на весь регіон.
- За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.
- 1 жовтня Володимир Зеленський заявив, що українська делегація на переговорах Тристоронньої контактної групи затвердила текст “формули Штайнмаєра” про проведення місцевих виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. #Букви розповіли, що таке “формула Штайнмаєра”.