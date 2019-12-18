Окупаційна "влада" окремих районів Луганської області ("ЛНР") прийняла "закон" про кордон, в якому заявила про свої претензії на всю територію області.

Про це повідомляють російські інформаційні агентства і ресурси бойовиків “ЛНР”.

Як повідомляє російське агентство “Інтерфакс”, “депутати народної ради” на окупованих територіях Луганської області вирішили, що “кордони закріплюються в межах всієї Луганської області України”. Це бойовики закріпили в так званому законі “про державний кордон “ЛНР”.

Як інформує російське агентство “ТАСС”, бойовики вирішили встановити “кордони “ЛНР” по кордонах Луганської області України станом на початок конфлікту на Донбасі в 2014 році”.

Нагадаємо, що бойовики “ЛНР” за підтримки російських військ незаконно захопили й зараз контролюють частину Луганської області, включно з містами Луганськ, Алчевськ, Первомайськ та іншими.

Варто відзначити, що раніше окупаційна “адміністрація” окремих районів Донецької області прийняла “закон” про кордон, в якому заявила про претензії на весь регіон.