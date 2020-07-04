На Донбасі протягом минулої доби бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого поранення отримав український військовий.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібру, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброю.

Обстріли зафіксовано поблизу Новотошківського, Південного, Залізного, Шумів, Оріхового, Хутора Вільного, Попасної, Катеринівки, Авдіївки, Водяного, Кам’янки, Старогнатівки та Пісків.

Також збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь і по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок обстрілу з мінометів 82-го калібру загинула місцева мешканка Бихова Олена Іванівна, 1940-го року народження.

Під час обстрілу Авдіївки одна із мін зруйнувала дачний будинок, а від пожежі, яка виникла, загорілася сусідська будівля.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Його евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів.

Від початку поточної доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню біля Катеринівки. Вогонь вели з гранатометів різних систем. Втрат серед українських захисників немає.