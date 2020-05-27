Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.
“Збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №2 Золоте зі стрілецької зброї. Такі провокації вкотре свідчать, що ворог свідомо не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей”, — зазначили в штабі.
Крім того, збройні формування протягом дня 2 рази обстріляли позиції Об’єднаних сил:
- неподалік Новотроїцького з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новолуганського із заборонених мінських домовленостями мінометів калібру 82 мм.
Підрозділи Об’єднаних сил для припинення агресивних дій противника відкривали вогонь з наявних засобів у відповідь.
Загиблих і постраждалих в результаті обстрілів немає.
- Раніше в Міністерстві оборони України повідомили, що бойовики на Донбасі привели в повну бойову готовність свої війська.
- 26 травня на Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув 24-річний молодший сержант Віталій Лімборський.