Сьогодні, 27 травня, незаконні збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил і засобів в Золотому на Донбасі.

Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

“Збройні формування РФ цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №2 Золоте зі стрілецької зброї. Такі провокації вкотре свідчать, що ворог свідомо не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей”, — зазначили в штабі.

Крім того, збройні формування протягом дня 2 рази обстріляли позиції Об’єднаних сил:

неподалік Новотроїцького з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Новолуганського із заборонених мінських домовленостями мінометів калібру 82 мм.

Підрозділи Об’єднаних сил для припинення агресивних дій противника відкривали вогонь з наявних засобів у відповідь.

Загиблих і постраждалих в результаті обстрілів немає.