Бойовики використовують введення карантинного режиму на Донбасі для приховування підготовки диверсантів та снайперів.

Про це повідомляє пресцентр Міноборони.

“Російське окупаційне командування використовує введення карантинного режиму на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях для приховування підготовки диверсійних груп та снайперських пар”, – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, цього тижня окупанти здійснювали активну підготовку поза полігонами.

Водночас противник інтенсивно поповнював запаси боєкомплекту в передових підрозділах, зокрема боєприпасами для стрілецької зброї та гранатометів.