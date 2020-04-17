Про це повідомляє пресцентр Міноборони.
“Російське окупаційне командування використовує введення карантинного режиму на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях для приховування підготовки диверсійних груп та снайперських пар”, – йдеться у повідомленні.
За даними розвідки, цього тижня окупанти здійснювали активну підготовку поза полігонами.
Водночас противник інтенсивно поповнював запаси боєкомплекту в передових підрозділах, зокрема боєприпасами для стрілецької зброї та гранатометів.
- Раніше повідомлялося, що бойовики “Л/ДНР” агітують до служби чоловіків, які втратили роботу в РФ через карантин.