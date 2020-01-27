На ділянці розведення в Петровському збройні формування РФ обстріляли власні позиції, щоб зімітувати порушення режиму "тиші" зі сторони українських військових.

Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

Увечері в неділю, 26 січня, українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) зафіксувала, як бойовики обстріляли власні позиції з ділянки розведення сил та засобів в Петровському.

“Озброєні члени збройних формувань Російської Федерації, використовуючи рельєф місцевості та високу рослинність, зайшли на ділянку розведення на місця позицій підрозділів Об’єднаних сил, які були вивільнені при розведенні, та відкрили показовий вогонь трасуючими кулями у бік збройних формувань Російської Федерації”, — повідомили в штабі .

Обстріли проводилися поблизу камери спостереження Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) з метою імітації порушення режиму припинення вогню військовослужбовцями Збройних Сил України.

“Все відбувалось на відстані 250 метрів від відеокамери спостереження ОБСЄ, яка, на думку представників збройних формувань Російської Федерації, має надати безапеляційні докази факту порушення розведення сил та засобів з боку Збройних Сил України”, — підкреслили в штабі.