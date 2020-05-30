Про це повідомляє командування операції Об’єднаних сил на сторінці в Facebook.
За добу бойовики тричі порушили режим припинення вогню.
Біля Авдіївки бойовики відкривали вогонь двічі. Спочатку окупаційні сили вели вогонь з гранатометів і кулеметів, а згодом застосували міномети 82-го калібру.
Також з гранатометів і великокаліберних кулеметів окупанти стріляли по укріпленнях українських підрозділів в районі Оріхового.
В результаті обстрілу з боку противника українські військові не постраждали.
У відповідь українці відкривали жорсткий вогонь.
- 27 травня незаконні збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил і засобів в Золотому на Донбасі.
- Раніше в Міністерстві оборони України повідомили, що бойовики на Донбасі привели в повну бойову готовність свої війська.