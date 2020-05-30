З початку поточної доби, 30 травня, проросійські бойовики в зоні проведення операції Об'єднаних сил, обстріляли українські позиції з заборонених Мінськом мінометів.

Про це повідомляє командування операції Об’єднаних сил на сторінці в Facebook.

За добу бойовики тричі порушили режим припинення вогню.

Біля Авдіївки бойовики відкривали вогонь двічі. Спочатку окупаційні сили вели вогонь з гранатометів і кулеметів, а згодом застосували міномети 82-го калібру.

Також з гранатометів і великокаліберних кулеметів окупанти стріляли по укріпленнях українських підрозділів в районі Оріхового.

В результаті обстрілу з боку противника українські військові не постраждали.

У відповідь українці відкривали жорсткий вогонь.