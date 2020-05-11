Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.
“Вчора, 10 травня у Авдіївці ворожа граната від АГС-17 розірвалася в небезпечній близькості від приватного будинку місцевої жительки. Осколками було пошкоджено дах приватного помешкання”, — йдеться в повідомленні.
На щастя, під час вибуху ніхто не загинув і не постраждав.
Сьогодні, 11 травня, озброєні формування Російської Федерації порушили режим “тиші” 1 раз – неподалік Кримського.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” неподалік Кримського окупанти обстріляли позиції Об’єднаних сил зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів”, — зазначили в штабі.
В результаті обстрілу загиблих та постраждалих немає. Українські захисники для припинення вогню застосували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.
- 7 травня в зоні бойових дій на сході України проросійські бойовики 21 раз відкривали вогонь. В результаті обстрілу постраждали шість українських військових.