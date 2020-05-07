Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції операції Об'єднаних сил, в результаті чого поранення отримали двоє українських військових.

Про це йдеться в повідомленні ООС в Facebook.

Проти захисників н.п. Старогнатівка Донецької області російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17. Один військовий отримав осколкове поранення.

“Також по позиціях ООС неподалік Новотошківського (Луганська обл. – ред.) ворог вів вогонь з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу поранений один український захисник”, – йдеться в повідомленні.

Постраждалих госпіталізували та надали їм необхідну медичну допомогу.