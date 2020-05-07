Про це йдеться в повідомленні ООС в Facebook.
Проти захисників н.п. Старогнатівка Донецької області російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17. Один військовий отримав осколкове поранення.
“Також по позиціях ООС неподалік Новотошківського (Луганська обл. – ред.) ворог вів вогонь з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу поранений один український захисник”, – йдеться в повідомленні.
Постраждалих госпіталізували та надали їм необхідну медичну допомогу.
- У вівторок, 5 травня, незаконні збройні формування РФ відкривали вогонь поблизу Авдіївки і Оріхового на Донбасі. Поранені двоє українських військовослужбовців.