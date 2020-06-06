У суботу, 6 червня, бойовики на Донбасі поранили двох українських військових.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що біля населеного пункту Опитне бойовики вели вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, внаслідок чого один український боєць отримав осколкове поранення.

Ще один обстріл було зафіксовано поблизу Мар’їнки. Там внаслідок обстрілу з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї було поранено ще одного українського військовослужбовця.

“Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються”, – йдеться в повідомленні.