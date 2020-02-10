Українська прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом примусової "паспортизації" українців на окупованіх територіях Луганської області.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області в Facebook.

“Управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області розпочало кримінальне провадження щодо здійснення представниками окупаційної адміністрації Російської Федерації примусової «паспортизації» громадян України. Вказані дії кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Відповідно до матеріалів СБУ, перші особи адміністрації «ЛНР», що контролюється Російською Федерацією, проводять насильницьку політику щодо примусового отримання громадянами України на тимчасово окупованій території Луганської області так званих паспортів громадянина “ЛНР” – сказано в повідомленні.

Також в прокуратурі підкреслюють, що дії носять примусовий характер і при цьому суперечать вимогам Женевської конвенції.

“Офіс Генерального прокурора контролює хід досудового розслідування. За попередніми даними Офісу, паспорти “ЛНР”, ймовірно, отримали більше 200 тис. чоловік”, – повідомляють в прес-службі.