Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник вів вогонь по українським військовослужбовцям:
- двічі неподалік Мар’їнки — з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Старогнатівка застосував безпілотний літальний апарат, а потім обстріляв з озброєння бойових машин піхоти;
- двічі в Широкиному із застосуванням мінометів калібром 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- в Новоселівці Другій — з автоматичних станкових гранатометів;
- біля населеного пункту Авдіївка, застосовуючи автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:
- тричі поблизу селища міського типу Новотошківське, використовуючи 19 артилерійських снарядів калібру 122 мм та чотири міни 120-го калібру;
- по околицях Оріхового з мінометів калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберних кулеметів:
- у Кримському — з мінометів 120-го калібру.
У штабі зазначили, що Об’єднані сили припинили ворожі обстріли застосувавши чергові вогневі засоби.
“Внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. […] Втрати противника уточнюються”, — поінформували в штабі.
- У вівторок, 5 травня, незаконні збройні формування РФ відкривали вогонь поблизу Авдіївки і Оріхового на Донбасі. Поранені двоє українських військовослужбовців.