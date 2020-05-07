Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник вів вогонь по українським військовослужбовцям:

  • двічі неподалік Мар’їнки — з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поблизу населеного пункту Старогнатівка застосував безпілотний літальний апарат, а потім обстріляв з озброєння бойових машин піхоти;
  • двічі в Широкиному із застосуванням мінометів калібром 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
  • в Новоселівці Другій — з автоматичних станкових гранатометів;
  • біля населеного пункту Авдіївка, застосовуючи автоматичні станкові і ручні протитанкові гранатомети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”:

  • тричі поблизу селища міського типу Новотошківське, використовуючи 19 артилерійських снарядів калібру 122 мм та чотири міни 120-го калібру;
  • по околицях Оріхового з мінометів калібру 82 мм, гранатомети різних систем та великокаліберних кулеметів:
  • у Кримському — з мінометів 120-го калібру.

У штабі зазначили, що Об’єднані сили припинили ворожі обстріли застосувавши чергові вогневі засоби.

“Внаслідок ворожих обстрілів шість військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. […] Втрати противника уточнюються”, — поінформували в штабі.

  • У вівторок, 5 травня, незаконні збройні формування РФ відкривали вогонь поблизу Авдіївки і Оріхового на Донбасі. Поранені двоє українських військовослужбовців.