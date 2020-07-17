Про це повідомила прес-служба штабу операції Об’єднаних сил на сторінці в Facebook.
Уточнюється, що поранений український військовий перебуває в “сірій зоні” біля населеного пункту Зайцеве вже кілька днів.
При цьому сьогодні, 17 липня, домовленості по пошуку військового не вдалося досягти по ходу переговорів через місію ОБСЄ в Україні.
“Ворог постійно безпідставно не дає проводити пошукові заходи”, – сказано в повідомленні.
При цьому українська сторона хоче провести самостійний пошук, який здійснюватимуть пошуковою групою “Евакуація 200” з восьми осіб, серед яких будуть медик і сапер. Члени групи повинні бути беззбройними, а також повинні бути одягнені в білі костюми і світловідбиваючі жилети.
- Всього за добу 13 липня бойовики на Донбасі 18 раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого троє українських військових загинули, один був поранений і ще один отримав бойове травмування.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вбивство українського медика на Донбасі містить ознаки військового злочину.