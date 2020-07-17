Російські бойовики на Донбасі досі не дають можливості провести в "сірій зоні" пошуки пораненого українського військового.

Про це повідомила прес-служба штабу операції Об’єднаних сил на сторінці в Facebook.

Уточнюється, що поранений український військовий перебуває в “сірій зоні” біля населеного пункту Зайцеве вже кілька днів.

При цьому сьогодні, 17 липня, домовленості по пошуку військового не вдалося досягти по ходу переговорів через місію ОБСЄ в Україні.

“Ворог постійно безпідставно не дає проводити пошукові заходи”, – сказано в повідомленні.

При цьому українська сторона хоче провести самостійний пошук, який здійснюватимуть пошуковою групою “Евакуація 200” з восьми осіб, серед яких будуть медик і сапер. Члени групи повинні бути беззбройними, а також повинні бути одягнені в білі костюми і світловідбиваючі жилети.