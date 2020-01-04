Члени збройних формувань не допустили спеціальну моніторингову місію ОБСЄ до кордону з Російською Федерацією.

Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

Випадки недопуску представників спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) фіксувалися неодноразово протягом останніх кількох днів.

“У щоденному звіті СММ ОБСЄ від 3 січня 2020 року інформує про випадки заборони перебування патруля Місії у пунктах пропуску на кордоні з Російською Федерацією. 31 грудня у пункті пропуску на кордоні неподалік населеного пункту Довжанське, 2 січня у пунктах пропуску біля населених пунктів Ізварине та Сєверний членами збройних формувань Російської Федерації було запропоновано патрулю Місії залишити вище зазначені пункти пропуску”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі дії можуть бойовиків можуть бути мотивовані необхідністю приховати поставки озброєння і військової техніки, пально-мастильних матеріалів, перевезення особового складу або взагалі пересування військ з боку Російської Федерації на непідконтрольну уряду України територію.