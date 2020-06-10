Бойовики терористичних організацій не відкривають свої пропускні пункти на лінії перетину з тимчасово окупованими територіями.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Відзначається, що прикордонники зі складу українських Об’єднаних сил почали пропуск громадян через лінію розмежування на Донбасі близько 11:00.

“За дві години на окуповану територію бойовики не пропустили жодної людини”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що за станом на 13:00 бойовики повернули на контрольний пункт “Мар’їнка” чоловіка на автомобілі, який раніше був пропущений на тимчасово окуповану територію українськими силовиками.

Своєю чергою через пункт пропуску “Станиця Луганська” були пропущені на тимчасово окуповану територію 6 громадян, які тепер чекають перед блок-постом бойовиків.

“Зараз тільки перед КПВВ “Мар’їнка” зібралося близько 100 пішоходів, серед них 70 осіб похилого віку та до 10 дітей. Деякі з них очікують пропуску ще з 6 години ранку”, – сказано в повідомленні.