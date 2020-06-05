Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

В ефірі шоу народний депутат від “Опозиційної платформи — За життя” Наталія Королевська заявила, що КПВВ на Донбасі “закриті другий місяць поспіль і жодна людина, яка сьогодні проживає на неконтрольованій території, не може потрапити до себе на батьківщину в Україну”.

Резніков на це відповів, що це “абсолютна неправда”. За його словами, зараз є українські прикордонники керуються документом, в якому описаний перелік “гуманітарних причин”, за якими люди можуть бути пропущені через КПВВ в Україну. Серед таких причин віце-прем’єр назвав необхідність для абітурієнтів здати ЗНО для вступу до українських ВНЗ.

Не пускають громадян, за його словами, представники окупаційної “влади”.

“Ми отримуємо багато звернень, люди хочуть потрапити в Україну, але не можуть, тому що їх не пропускають окупаційні режими”, — сказав він.

Також через КПВВ не пропускають і представників міжнародних гуманітарний організацій (“Червоний хрест”, ООН, ОБСЄ).

“Кожен день патрулі ОБСЄ не можуть потрапити через КПВВ на окуповані території, тому що окупаційні режими через все КПВВ в Донецькій та Луганській області не пропускають нікого”, — додав Резніков.