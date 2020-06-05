Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.
В ефірі шоу народний депутат від “Опозиційної платформи — За життя” Наталія Королевська заявила, що КПВВ на Донбасі “закриті другий місяць поспіль і жодна людина, яка сьогодні проживає на неконтрольованій території, не може потрапити до себе на батьківщину в Україну”.
Резніков на це відповів, що це “абсолютна неправда”. За його словами, зараз є українські прикордонники керуються документом, в якому описаний перелік “гуманітарних причин”, за якими люди можуть бути пропущені через КПВВ в Україну. Серед таких причин віце-прем’єр назвав необхідність для абітурієнтів здати ЗНО для вступу до українських ВНЗ.
Не пускають громадян, за його словами, представники окупаційної “влади”.
“Ми отримуємо багато звернень, люди хочуть потрапити в Україну, але не можуть, тому що їх не пропускають окупаційні режими”, — сказав він.
Також через КПВВ не пропускають і представників міжнародних гуманітарний організацій (“Червоний хрест”, ООН, ОБСЄ).
“Кожен день патрулі ОБСЄ не можуть потрапити через КПВВ на окуповані території, тому що окупаційні режими через все КПВВ в Донецькій та Луганській області не пропускають нікого”, — додав Резніков.
- 13 березні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що через оголошений в Україні карантину у зв’язку з коронавірусом планується заборонити в’їзд через КПВВ жителям з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях.
- 15 березня стало відомо, що під час карантину ті, у кого немає реєстрації на території України, не зможуть виїхати з непідконтрольною території. Ті, у кого така реєстрація є — не зможуть заїхати в тимчасово окуповані частини Донецької і Луганської областей.
- 2 червня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі почнуть відкривати після 10 червня.