Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

У вівторок, 28 квітня, бойовики відкрили вогонь з житлових кварталів окупованого населеного пункту Золоте-5 по околицях населеного пункту Золоте-4.

“Відкривши вогонь із житлових кварталів окупованого Золотого-5, загарбники наразили на небезпеку мирних громадян, які проживають поблизу лінії зіткнення. […] Внаслідок ворожого вогню було пошкоджено 3 житлових будинки”, — йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що в результаті обстрілу загиблих та постраждалих немає.