Про це повідомляє пресцентр ООС.
Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети двоє українських військовослужбовців отримали вогнепальні осколкові поранення.
Стан здоров’я воїнів задовільний.
“Підрозділи операції Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби і дали адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації. Втрати противника уточнюються”, – йдеться в повідомленні.
- 20 березня на Донбасі в результаті обстрілів бойовиків отримали поранення троє українських військовослужбовців.