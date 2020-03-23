Про це повідомляє пресцентр ООС.

Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети двоє українських військовослужбовців отримали вогнепальні осколкові поранення.

Стан здоров’я воїнів задовільний.

“Підрозділи операції Об’єднаних сил застосували наявні вогневі засоби і дали адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації. Втрати противника уточнюються”, – йдеться в повідомленні.