Про це повідомили в штабі ООС.
Біля населеного пункту Південне (Донецька область) противник застосовував автоматичні станкові гранатомети. Один захисник України отримав осколкове поранення.
“Також неподалік н.п. Кримське (Луганська область, – ред.) був поранений ще один український герой. Противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети”, – йдеться в повідомленні.
Пораненим надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних установ.
Відзначається, що такі дії ворожих військ не залишилися без відповіді – підрозділи Об’єднаних сил дали збройним формуванням Росії адекватну відсіч.
- 24 квітня російські окупаційні війська 10 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, внаслідок чого двоє українських захисників отримали поранення.
- Перед цим російсько-окупаційні війська на Донбасі обстріляли українських військових у Новомихайлівці (Донецька область), в результаті чого поранення отримали двоє бійців.