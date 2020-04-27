На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил в результаті обстрілів бойовиків поранення отримали двоє українських військових.

Про це повідомили в штабі ООС.

Біля населеного пункту Південне (Донецька область) противник застосовував автоматичні станкові гранатомети. Один захисник України отримав осколкове поранення.

“Також неподалік н.п. Кримське (Луганська область, – ред.) був поранений ще один український герой. Противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети”, – йдеться в повідомленні.

Пораненим надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних установ.

Відзначається, що такі дії ворожих військ не залишилися без відповіді – підрозділи Об’єднаних сил дали збройним формуванням Росії адекватну відсіч.