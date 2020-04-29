Упродовж минулої доби бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню на донбасі, внаслідок чого загинув один український військовослужбовець.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Бойовики стріляли із заборонених до розміщення на лінії зіткнення артилерійських систем калібрів 152 мм та 122 мм, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Обстріли зафіксували неподалік Кам’янки, Опитного, Павлополя, Старогнатівки, Кримського, Хутора Вільного, Попасної, Оріхового, Новолуганського, Новотошківського, Зайцевого.

Окрім цього, бойовики з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі обстріляли ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські військові, як інформує штаб, вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

“На жаль, внаслідок обстрілів 28 квітня Україна втратила одного мужнього захисника”, – відзначили у штабі.