Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.
За добу в ООС було зафіксовано сім обстрілів. Половину обстрілів противник здійснив за допомогою забороненої Мінськими домовленостями зброї. Зокрема, обстріли велися з мінометів 120 і 82 мм калібру, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і так далі.
Зокрема, біля Горіхового, в напрямку Луганська, окупанти вранці обстріляли українські позиції з протитанкового гранатомета.
Також противник випустив три міни по українських позиціях біля Кримського.
Біля Авдіївки було зафіксовано провокаційний обстріл з кулемета великого калібру.
Внаслідок дій противника четверо українських військових було поранено і зараз отримують необхідну допомогу в медустановах.
З початку 8 травня окупанти випустили 24 міни 120-го калібру по позиціях захисників Оріхового, також застосовували станкові протитанкові гранатомети.
- У вівторок, 5 травня, незаконні збройні формування РФ відкривали вогонь поблизу Авдіївки і Оріхового на Донбасі. Поранені двоє українських військовослужбовців.