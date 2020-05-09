На території Донбасу проросійські бойовики випустили міни по українських позиціях і застосували протитанковий гранатомет.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

За добу в ООС було зафіксовано сім обстрілів. Половину обстрілів противник здійснив за допомогою забороненої Мінськими домовленостями зброї. Зокрема, обстріли велися з мінометів 120 і 82 мм калібру, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і так далі.

Зокрема, біля Горіхового, в напрямку Луганська, окупанти вранці обстріляли українські позиції з протитанкового гранатомета.

Також противник випустив три міни по українських позиціях біля Кримського.

Біля Авдіївки було зафіксовано провокаційний обстріл з кулемета великого калібру.

Внаслідок дій противника четверо українських військових було поранено і зараз отримують необхідну допомогу в медустановах.

З початку 8 травня окупанти випустили 24 міни 120-го калібру по позиціях захисників Оріхового, також застосовували станкові протитанкові гранатомети.