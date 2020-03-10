Відео було опубліковано на Youtube–каналі бойовиків.

У підписі до ролика терористи стверджують, що на відео ніби показаний момент ураження вантажного автомобіля української армії керованою протитанковою ракетою.

При цьому в підписі бойовики стверджують, що події на відео відбувалися 8-го березня 2020 року.

<noscript><iframe title="8 марта 2020г на Донбассе ополчение уничтожило грузовик ВСУ" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/pHl9sQp1pak?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Після цього на тому ж каналі була опублікована терористична атака на ніби бліндаж українських військових.

<noscript><iframe title="09.03.20. Ополчение ДНр взорвало блиндаж ВСУ под Песками" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/9tSjOwixrYM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>