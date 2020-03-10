Відео було опубліковано на Youtube–каналі бойовиків.
У підписі до ролика терористи стверджують, що на відео ніби показаний момент ураження вантажного автомобіля української армії керованою протитанковою ракетою.
При цьому в підписі бойовики стверджують, що події на відео відбувалися 8-го березня 2020 року.
Після цього на тому ж каналі була опублікована терористична атака на ніби бліндаж українських військових.
- Нагадаємо, що сьогодні, 10 березня, проросійські бойовики з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів операції Об’єднаних сил, внаслідок чого є втрати серед українських військових.