Відео було опубліковано на Youtubeканалі бойовиків.

У підписі до ролика терористи стверджують, що на відео ніби показаний момент ураження вантажного автомобіля української армії керованою  протитанковою ракетою.

При цьому в підписі бойовики стверджують, що події на відео відбувалися 8-го березня 2020 року.

Після цього на тому ж каналі була опублікована терористична атака на ніби бліндаж українських військових.

  • Нагадаємо, що сьогодні, 10 березня, проросійські бойовики з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів операції Об’єднаних сил, внаслідок  чого є втрати серед українських військових.