Штаб операції Об'єднаних сил заявляє, що бойовики здійснюють пропуск людей через контрольні пункти в'їзду-виїзду за своїми списками.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ООС.

“Від Тристоронньої контактної групи отримана інформація, що російсько-окупаційні війська здійснюють пропуск людей через КПВВ за списками”, – йдеться в повідомленні.

Штаб ООС застерігає, що збройні формування РФ можуть не пропускати людей через лінію розмежування, спираючись на дані списків, і просить громадян врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.

Разом з тим підкреслюється, що керівництво ООС, в тому числі і Державної прикордонної служби, відкриті для здійснення пропускних операцій і в умовах карантину надає можливість переміщення через КПВВ “Станиця Луганська”, “Мар’їнка”, “Новотроїцьке” в певний час.