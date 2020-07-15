Російські бойовики передали українській стороні тіло загиблого військового, який загинув два дні тому в районі населеного пункту Зайцеве.

Про це повідомила прес–служба штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

“Сьогодні, 15 липня, відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних сил України, який загинув 13 липня близько населеного пункту Зайцеве“, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що в даний момент тіло загиблого військового готують до транспортування до місця поховання.