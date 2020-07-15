Про це повідомила прес–служба штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.
“Сьогодні, 15 липня, відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних сил України, який загинув 13 липня близько населеного пункту Зайцеве“, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що в даний момент тіло загиблого військового готують до транспортування до місця поховання.
- Нагадаємо, що за добу 13 липня бойовики на Донбасі 18 раз порушили режим припинення вогню, в результаті чого троє українських військових загинули, один був поранений і ще один отримав бойове травмування.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вбивство українського медика на Донбасі містить ознаки військового злочину.