Про це повідомила пресслужба штабу операції Об’єднаних сил в Facebook.

Сьогодні, 15 липня, відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних сил України, який загинув 13 липня близько населеного пункту Зайцеве, сказано в повідомленні.

Відзначається, що в даний момент тіло загиблого військового готують до транспортування до місця поховання.