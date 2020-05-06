У вівторок, 5 травня, незаконні збройні формування РФ відкривали вогонь поблизу Авдіївки і Оріхового на Донбасі. Поранені двоє українських військовослужбовців.

Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

“Неподалік населеного пункту Авдіївка було поранено одного українського героя. Противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також, біля населено пункту Оріхове ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один наш захисник отримав бойове травмування”, — йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що ворожу активність противника були подавлено. Військовослужбовці, які були травмовані в результаті обстрілу, доставлені до медустанови.

Крім того, у вівторок бойовики обстріляли ділянку розведення сил і засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм.

“Такі злочинні дії окупантів вчергове підтверджують те, що ворог свідомо порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей”, — наголосили в штабі.