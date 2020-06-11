У Державній прикордонній службі України розповіли, що бойовики терористичних організацій продовжують блокувати КПВВ з тимчасово окупованими територіями.

Про це повідомляє ресс-служба ДПСУ.

Уточнюється, що бойовики відмовляються відкривати контрольно-пропускні пункти на тимчасово окуповану територію вже другий день поспіль.

Українські силовики не мають інформації про те, що на даний момент терористи пропустили на окуповані території хоча б одну людину.

“За певний час роботи з 11:00 до 14:00, прикордонники через КПВВ “Мар’їнка” і “Станиця Луганська” пропустили 7 осіб. Однак окупанти заблокували перетин лінії розмежування цим громадянам”, – сказано в повідомленні.

Крім того, в ДПСУ уточнюють, що чотири жінки, які перетнули вчора КПВВ “Мар’їнка”, були затримані бойовиками.

“Сьогодні троє з цих жінок повернулися назад до КПВВ “Мар’їнка”. Вони розповіли прикордонникам, що весь цей час перебували перед блокпостом російських збройних формувань, який ті загородили протитанковими їжаками. У надії все ж перетнути лінію розмежування, жінки знаходилися там до настання темряви. Не ризикнувши повертатися назад затемна, вони вчора заночували під відкритим небом вздовж дороги перед блокпостом”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що одній з жінок стало погано і для її евакуації були залучені представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.