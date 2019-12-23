Про це повідомили в прес-службі штабу Операції об’єднаних сил.

За інформацією штабу, бойовики цілеспрямовано пропускають громадян через КПВВ тільки після закінчення часу його роботи — пізнього вечора.

“Не дотримуючись взятих на себе зобов’язань, щодо безпечного функціонування гуманітарних дорожніх коридорів, представники російської окупаційної адміністрації направляють громадян на контрольовану територію після закінчення часу роботи КПВВ”, — зазначили в штабі.

Такі дії бойовиків несуть загрозу для громадян та можуть посприяти загостренню ситуації в так званій “сірій зоні”.

“Люди перетинають лінію розмежування в темний час доби. А залишення на ночівлю великої групи людей в так званій “сірій зоні” могло значного загострити безпекову ситуацію. Протягом грудня подібні провокативні дії бойовиків мали місце в контрольних пунктах в`їзду-виїзду “Гнутове”, “Новотроїцьке” та “Майорське”, — йдеться в повідомленні.