За минулу добу, 12 червня, під час проведення операції Об'єднаних сил проросійські бойовики поранили трьох українських військовослужбовців.

Про це повідомили в прес-центрі Міноборони.

У повідомленні сказано, що за добу бойовики 16 раз порушили режим припинення вогню. Зокрема, вони обстріляли українські позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і так далі.

Оборонні укріплення українських воїнів біля Горіхового бойовики двічі обстріляли з мінометів. Біля Хутора Вільного ворог відкривав вогонь з мінометів 82 мм калібру і великокаліберних кулеметів.

Також фіксувалися обстріли біля Кримського, Новоолександрівки, Луганського.

Внаслідок обстрілів двоє українських бійців поранені, а у третього – бойова травма.