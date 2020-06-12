Про це повідомили в прес-центрі Міноборони.
У повідомленні сказано, що за добу бойовики 16 раз порушили режим припинення вогню. Зокрема, вони обстріляли українські позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і так далі.
Оборонні укріплення українських воїнів біля Горіхового бойовики двічі обстріляли з мінометів. Біля Хутора Вільного ворог відкривав вогонь з мінометів 82 мм калібру і великокаліберних кулеметів.
Також фіксувалися обстріли біля Кримського, Новоолександрівки, Луганського.
Внаслідок обстрілів двоє українських бійців поранені, а у третього – бойова травма.
- Раніше повідомлялося, що 62% опитаних українців не підтримують надання й закріплення в Конституції особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей.
- Оцінюючи ситуацію на Донбасі, 44% українців вважають, що на сході України відбувається війна між Україною й Росією.