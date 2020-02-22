Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Бойовики обстрілювали українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме біля Красногорівки, Павлополя, Лебединського, Новотроїцького, Пісок, Мар’їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив шість обстрілів по українських позиціях, а саме – поруч з Оріховим, неподалік Луганського, біля Травневого, Новотошківського, Новолуганського.

“Вчора, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – сказано в повідомленні.

З початку цієї доби, 22 лютого, російські окупаційні війська два рази обстріляли українські позиції, а саме поруч з Мар’їнкою та Новомихайлівкою.

За поточну добу втрат немає.