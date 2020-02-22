Про це повідомили в прес-центрі ООС.
Бойовики обстрілювали українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме біля Красногорівки, Павлополя, Лебединського, Новотроїцького, Пісок, Мар’їнки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив шість обстрілів по українських позиціях, а саме – поруч з Оріховим, неподалік Луганського, біля Травневого, Новотошківського, Новолуганського.
“Вчора, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – сказано в повідомленні.
З початку цієї доби, 22 лютого, російські окупаційні війська два рази обстріляли українські позиції, а саме поруч з Мар’їнкою та Новомихайлівкою.
За поточну добу втрат немає.
- Напередодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і здійснили спробу просування через лінію розмежування. В результаті почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку – поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). В результаті бойових дій загинув український воїн, троє були поранені і двоє контужені.
- У Генштабі ЗСУ запевнили, що всі українські позиції після сьогоднішньої атаки окупантів на Донбасі перебувають під контролем військ України.
- Офіс генерального прокурора України відкрив кримінальне провадження через атаку окупантів на Донбасі.